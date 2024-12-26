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Бывшая первая ракетка мира пропустит Australian Open - 2025

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Теннисистка не успеет восстановиться

Бывшая первая ракетка мира пропустит Australian Open - 2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп не выступит на турнире в Окленде и Открытом чемпионате Австралии — 2025 из-за обострившихся проблем со здоровьем. Её беспокоят колено и плечо.

"После выступления на выставочном турнире в Абу-Даби, к сожалению, я снова почувствовала боль в колене и плече. После обсуждения с командой мы поняли, что было бы правильным отложить начало моего сезона. Это не то, чего я хотела.

Благодарю организаторов Australian Оpen и турнира в Окленде за уайлд-кард. Мне жаль, что я ими не воспользовалась. Сейчас я отдохну. Планирую, что в следующий раз появлюсь на турнире в Клуж-Напоке перед замечательными румынскими фанатами", — написала Халеп в социальных сетях.

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