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Джон Иснер рассказал, как сдавала допинг-тест в аэропорту
Американец вспомнил интересную ситуацию
Бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде американец Джон Иснер рассказал, как однажды был вынужден сдавать допинг-тест в аэропорту.
"Я поехал в аэропорт с допинг-офицером, потому что у меня был рейс. Я ему сказал: "Чувак, у меня рейс в восемь утра, я только что сходил в туалет". Он поехал за мной в аэропорт Тампы. Я сказал, что как только пройду регистрацию на рейс, то, скорее всего, пойду в туалет. Он согласился!
Я сдал свои чемоданы, прошёл с ним проверку безопасности и сказал, что я после этого смогу сходить в туалет. Он пошёл туда со мной. Это случилось один раз", — приводит слова Иснера Tennis World USA.
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