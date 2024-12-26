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Джон Иснер рассказал, как сдавала допинг-тест в аэропорту

Теннис

Американец вспомнил интересную ситуацию

Джон Иснер рассказал, как сдавала допинг-тест в аэропорту

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде американец Джон Иснер рассказал, как однажды был вынужден сдавать допинг-тест в аэропорту.

"Я поехал в аэропорт с допинг-офицером, потому что у меня был рейс. Я ему сказал: "Чувак, у меня рейс в восемь утра, я только что сходил в туалет". Он поехал за мной в аэропорт Тампы. Я сказал, что как только пройду регистрацию на рейс, то, скорее всего, пойду в туалет. Он согласился!

Я сдал свои чемоданы, прошёл с ним проверку безопасности и сказал, что я после этого смогу сходить в туалет. Он пошёл туда со мной. Это случилось один раз", — приводит слова Иснера Tennis World USA.

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