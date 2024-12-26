Янник Синнер показал фото с отдыха в Италии

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в социальных сетях милое семейное фото. На нём он позирует вместе с близкими в горах.

"Дом, милый дом", — подписал снимки Синнер, добавив эмодзи "горы".

На снимках также присутствуют отец и мама Синнера — Йоханна и Сиглинде.

По информации Gazzetta.it, Синнер планирует провести новогодние праздники дома, в Сесто, а после вернётся в Монте-Карло, где приступит к тренировкам.