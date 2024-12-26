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Янник Синнер показал фото с отдыха в Италии
Теннисист проводит праздники дома
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в социальных сетях милое семейное фото. На нём он позирует вместе с близкими в горах.
"Дом, милый дом", — подписал снимки Синнер, добавив эмодзи "горы".
На снимках также присутствуют отец и мама Синнера — Йоханна и Сиглинде.
По информации Gazzetta.it, Синнер планирует провести новогодние праздники дома, в Сесто, а после вернётся в Монте-Карло, где приступит к тренировкам.
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