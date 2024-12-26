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ФОТО. Эжени Бушар поздравила всех болельщиков с Рождеством в эффектном платье
Теннисистка взяла паузу в теннисе
Фото: Getty Images
Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала в социальных сетях фото, продемонстрировав, в каком наряде встретила Рождество.
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"С Рождеством!" — подписала фото Бушар, добавив эмодзи "сердце", "ёлка" и "танцующая девушка".
Напомним, канадка в 2024 году присоединилась к Профессиональной ассоциации пиклбола, но не рассматривает этот шаг как завершение карьеры в теннисе.
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