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Соболева с победы стартовала в квалификации Брисбена

Теннис
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Трудное начало

Соболева с победы стартовала в квалификации Брисбена

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №217) победила на старте квалификации турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Наша спортсменка в первом поединке одолела местную Дарью Севил (WTA №108).

Счет встречи 2-1 (6-2; 2-6; 7-5) в пользу украинки, в активе которой 1 подача на вылет, 6 из 12 использованных брейков, 4 из 9 отыгранных брейков и 7 двойных ошибок.

В финале квалификации Соболева сыграет против еще одной австралийки Мэдисон Инглс (WTA №154).

Это был дебютный матч на турнире такого уровня для Анастасии. Кроме нее, на соревнованиях в Брисбене выступают Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

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Анастасия Соболева
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