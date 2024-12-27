Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соболева с победы стартовала в квалификации Брисбена
Трудное начало
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №217) победила на старте квалификации турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Наша спортсменка в первом поединке одолела местную Дарью Севил (WTA №108).
Счет встречи 2-1 (6-2; 2-6; 7-5) в пользу украинки, в активе которой 1 подача на вылет, 6 из 12 использованных брейков, 4 из 9 отыгранных брейков и 7 двойных ошибок.
В финале квалификации Соболева сыграет против еще одной австралийки Мэдисон Инглс (WTA №154).
Это был дебютный матч на турнире такого уровня для Анастасии. Кроме нее, на соревнованиях в Брисбене выступают Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Популярное сейчас
- Мудрик нашел клуб, в котором будет поддерживать форму
- Пидручный: Рождественская гонка - это в первую очередь шоу для зрителей
- Что может грозить Мудрику за допинг? Спортивный юрист разобрал особенности дела
- И снова допинг. Двукратный победитель турниров серии Большого шлема в парном разряде сдал положительный тест
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд