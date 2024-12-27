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Свёнтек рассказала о реакции фанатов после допингового скандала

Теннис
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Поддержка на всех уровнях

Свёнтек рассказала о реакции фанатов после допингового скандала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA №2) прокомментировала поддержку болельщиков во время допингового скандала.

"Думаю, реакция оказалась более положительной, чем я ожидала. Большинство людей отнеслись с пониманием, и те, кто читал документы и знает, как работает система, понимают, что моей вины в произошедшем нет и я никак не могла на это повлиять.

Честно говоря, мне тяжело судить объективно, потому что я не так много времени проводила в интернете. Я стараюсь жить своей жизнью и сосредоточиться на других вещах, на подготовке к сезону и на теннисе, потому что это лучшее, что можно сделать после такого случая.

По большей части я читала комментарии в Польше, и они были достаточно поддерживающими. Я очень ценю, потому что даже когда я пропустила азиатскую серию турниров, и никто не знал, почему это было непросто. После того, как информация по моему делу была опубликована, я боялась, что большинство людей от меня отвернутся. Но я почувствовала поддержку, и это приятно" – сказала спортсменка.

Напомним, что ранее Соболева с победы стартовала в квалификации Брисбена.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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