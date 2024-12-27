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Киченок и Костюк получили соперниц в парном разряде Брисбена
Болеем за девушек
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки сыграют в парном разряде турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Три наших спортсменки готовы сразиться за главный титул соревнований.
Марта Костюк в паре с латвийкой Еленой Остапенко в первом круге сыграют против венгерско-американского дуэта Бабош/Меликар.
Людмила Киченок вместе с представительницей Тайваня Чжан Хаоцин будут бороться с местным тандемом Гибсон/Джойнт.
Надежда Киченок и Сара Сорибес Тормо (Испания) начнут турнир матчем против самых "нейтральных" Андреева/Шнайдер.
Дуэты с участием Людмилы Киченок и Марты Костюк получили первый и третий номер посева соответственно.
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