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Киченок и Костюк получили соперниц в парном разряде Брисбена

Теннис
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Киченок и Костюк получили соперниц в парном разряде Брисбена

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки сыграют в парном разряде турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Три наших спортсменки готовы сразиться за главный титул соревнований.

Марта Костюк в паре с латвийкой Еленой Остапенко в первом круге сыграют против венгерско-американского дуэта Бабош/Меликар.

Людмила Киченок вместе с представительницей Тайваня Чжан Хаоцин будут бороться с местным тандемом Гибсон/Джойнт.

Надежда Киченок и Сара Сорибес Тормо (Испания) начнут турнир матчем против самых "нейтральных" Андреева/Шнайдер.

Дуэты с участием Людмилы Киченок и Марты Костюк получили первый и третий номер посева соответственно.

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