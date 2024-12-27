Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Седьмая ракетка мира пропустит первый турнир нового сезона
Печальная новость
Getty Images/Global Images Ukraine
Седьмую ракетку мира, американка Джессика Пегула пропустит турнир серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Причиной этого стала травма колена спортсменки.
Вместо Пегулы в основную сетку турнира в Брисбене попала Сюзан Ламенс из Нидерландов.
На следующей неделе Джессика должна выступить на турнире WTA500 в Аделаиде, но пока подтвердить участие спортсменки нельзя. В прошлом году американка дошла до четвертьфинала этих соревнований.
Напомним, что ранее Свентек
Популярное сейчас
- Более 1600 оккупантов и система ПВО. Генштаб подсчитал вражеские потери в Украине за сутки
- Мудрик нашел клуб, в котором будет поддерживать форму
- В сети опубликовали промежуточную сумму призовых Динамо и Шахтера в евросезоне
- "У Анчелотти есть место для меня". Третья ракетка мира предлагает свои услуги Реалу
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы