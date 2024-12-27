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Седьмая ракетка мира пропустит первый турнир нового сезона

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Седьмая ракетка мира пропустит первый турнир нового сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмую ракетку мира, американка Джессика Пегула пропустит турнир серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Причиной этого стала травма колена спортсменки.

Вместо Пегулы в основную сетку турнира в Брисбене попала Сюзан Ламенс из Нидерландов.

На следующей неделе Джессика должна выступить на турнире WTA500 в Аделаиде, но пока подтвердить участие спортсменки нельзя. В прошлом году американка дошла до четвертьфинала этих соревнований.

Напомним, что ранее Свентек рассказала о реакции фанатов после допингового скандала.

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