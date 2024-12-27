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Надаль: У меня уже есть какие-то планы на будущее
У меня был какой-то план и я его придерживался
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22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о жизни после завершения карьеры профессионального спортсмена. Он уже распланировал своё будущее.
"Я не вижу своей жизни без целей. Конечно, я хочу наслаждаться общением со своей семьёй и друзьями. Много работал с молодых лет и теперь хочу уделять время тому, чтобы наслаждаться жизнью. Но я понимаю, что в этой жизни также важно иметь цели, поэтому у меня уже есть какие-то планы на будущее.
Мне посчастливилось создать большую семью, большую команду вокруг себя, которая создавала академию и различные проекты, в том числе фонд. Он помогает многим семьям. Очень рад возможности начать эту новую главу в своей жизни. Но говорить об этом слишком рано, ведь я перестал играть в теннис месяц назад, но я очень взволнован", — приводит слова Надаля We love tennis со ссылкой на The National.
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