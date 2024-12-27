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Янник Синнер занял пятое место в рейтинге лучших спортсменов по версии Eurosport

Теннис

Итальянский теннисист снова в списке лучших

Янник Синнер занял пятое место в рейтинге лучших спортсменов по версии Eurosport

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер занял пятое место в рейтинге лучших спортсменов мира в 2024 году по версии Eurosport.

Рейтинг лучших спортсменов мира в 2024 году по версии Eurosport (места с 5-го по 10-е):

5. Янник Синнер (Италия, теннис).

6. Тедди Ринер (Франция, дзюдо).

7. Макс Ферстаппен (Нидерланды, автоспорт).

8. Ремко Эвенепул (Бельгия, велоспорт).

9. Харри Лаврейсен (Нидерланды, велоспорт).

10. Ноа Лайлз (США, лёгкая атлетика).

В 2023 году Синнер занял третье место в аналогичном рейтинге Eurosport.

23-летний Синнер в сезоне-2024 завоевал восемь титулов на турнирах уровня ATP, среди которых Australian Open и US Open, три турнира категории "Мастерс", Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500.

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Янник Синнер
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