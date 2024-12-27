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Ига Швёнтек: Не думаю, что для апелляции есть какие-то основания

Теннис

Польская теннисистка уже пропустила три турнира

Ига Швёнтек: Не думаю, что для апелляции есть какие-то основания

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила на вопрос о возможной апелляции ВАДА по её допинговому делу.

"Не думаю, что для этого есть какие-то основания, потому что я уже пропустила три турнира. Меня отстранили от участия в соревнованиях, и из-за этого я потеряла лидерство в мировом рейтинге. Я также знаю, как проходила процедура, и предоставила все возможные доказательства, и, честно говоря, больше ничего нельзя было сделать. Так что я не ожидаю апелляции и не могу повлиять на то, что это произойдёт", — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ).

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