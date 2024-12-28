Полька Свентек становится все ближе к Соболенко, неужели будут лучшими подругами

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек всегда отличалась от других представительниц Тура своей принципиальной позицией поддержки Украины. Спортсменка не раз выходила на матчи с желто-синей лентой и говорила в интервью о необходимости поддерживать нашу страну в период войны.

Однако в последнее время Ига сблизилась с Ариной Соболенко – белорусской (выступающей под флагом нейтральности), которая неоднократно публично поддерживала диктатора Лукашенко и ни слова не сказала о войне в Украине. Вот что говорит об их отношениях сама "нейтралка":

"Да, это было весело. Все началось на Итоговом турнире. Я предложила ей снять видео для TikTok, подумав: "Ладно, спрошу, а там посмотрим". Я подумала, что нам следует просто весело провести время, наслаждаться нашим соперничеством и не быть слишком жесткими друг с другом.

Мы уже несколько раз тренировались вместе, а однажды я занималась фитнесом после нашей тренировки и она предложила присоединиться: "Могу с вами". Я ответила: "Да, давай". Мы сняли это на видео и выложили.

Должна сказать – между нами все стало расслабленнее. Ига действительно приятный человек. Было весело узнать ее поближе" – сказала Арина.

Стал ли принцип "спорт вне политики" идеологическим для польской теннисистки, и стоит ли ожидать подобных любезностей с представительницами "страны 404" - пока неизвестно, однако факт такой дружбы с Соболенко – настораживает.