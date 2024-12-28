Кириос – о Джоковиче: Он все время писал мне сообщения, одно за другим

Австралийский теннисист Ник Кириос рассказал, как возникла идея сыграть в парном разряде на турнире в Брисбене с сербом Новаком Джоковичем.

"Он все время писал мне сообщения, одно за другим. Я подумал: "Ну ладно, окажу ему такую ​​услугу и подарю удовольствие сыграть со мной в паре" (улыбается).

Но если серьезно, это будет очень весело. Парень из Канберры играет с величайшим теннисистом всех времен у себя на родине, перед своими болельщиками – это особый момент. Это то, о чем я смогу рассказывать людям, когда все позади: "Я играл в паре с ним". Это действительно что-то особенное.

Какие знания я могу получить от него? Вы ведете себя так, будто я не являюсь приличным теннисистом. Я ведь дважды побеждал этого парня. Слушайте, он невероятный игрок, величайший в истории. Но я бы не сказал, что собираюсь выходить на корт с мыслями: "О боже, Новак, ты самый лучший. Пожалуйста, дай мне совет". Я не такой. Я просто выйду и постараюсь получить удовольствие. Думаю, я даже больше помогаю ему, потому что он сейчас на том этапе своей карьеры, когда хочет немного развлечься.

Ведь вы не сможете достичь такого уровня и иметь такую ​​карьеру без серьезной дисциплины изо дня в день. Но теперь он начинает позволять себе немного удовольствий. Вот, например, нанял Энди Маррея как своего тренера. Он ищет что-то новое, играет в паре, пожалуй, с самым скандальным теннисистом. Кажется, он сейчас в том состоянии, когда ему нужно что-то свежее, чуть-чуть веселья, напоминание, что он может себя награждать. Это не обязательно всегда должно быть суперсерьезным и без радости.

Не знаю, как все будет. Мы можем проиграть с треском. Мы никогда раньше не играли в паре. Мы можем и не выиграть. Все думают, что у нас получится отличная команда, но у нас совершенно разные личности. Посмотрим, как оно пойдет" – сказал Ник.