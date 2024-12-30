Калинина побеждает в первом круге турнира в Брисбене

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) победила в первом круге турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Наша спортсменка в стартовом матче одолела представительницу Китая Ван Яфань (WTA №61).

Первый сет завершился победой Ангелины со счетом 6-4, а во втором китаянка проигрывая 0-2 решила отказаться от дальнейшей борьбы (официальная причина – из-за проблем с рукой).

Это была первая очная встреча между теннисистками. Во втором круге Калинина сыграет против четвертой сеяной, "нейтралки" Дианы Шнайдер (WTA №13).