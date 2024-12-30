Костюк узнала имя первой соперницы на турнире в Брисбене

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) узнала, против кого сыграет свой первый матч на турнире серии WTA500 в Брисбене (Австралия).

Наша спортсменка начнет выступления со второго круга матчем против китаянки Юань Юэ (WTA №49). Матч состоится в ночь с 30 на 31 декабря, приблизительное начало – в 03:00 по Киеву.

Это будет первая очная встреча между теннисистками, раньше они не играли друг с другом.