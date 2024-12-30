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Костюк узнала имя первой соперницы на турнире в Брисбене
Удачи Марта
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) узнала, против кого сыграет свой первый матч на турнире серии WTA500 в Брисбене (Австралия).
Наша спортсменка начнет выступления со второго круга матчем против китаянки Юань Юэ (WTA №49). Матч состоится в ночь с 30 на 31 декабря, приблизительное начало – в 03:00 по Киеву.
Это будет первая очная встреча между теннисистками, раньше они не играли друг с другом.
Напомним, что ранее Калинина
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