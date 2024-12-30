Надежда Киченок проиграла в первом матче парного разряда Брисбена

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Наша спортсменка в паре с представительницей Испании Сарой Сорибес-Тормо уступили "нейтралкам" Мирре Андреевой и Диане Шнайдер.

Счет встречи 1-2 (6-2; 2-6; 5-10) . Поединок длился 1 час 20 минут.

Для Надежды и Сары это был первый общий матч в их карьере.