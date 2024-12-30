  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надежда Киченок проиграла в первом матче парного разряда Брисбена
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надежда Киченок проиграла в первом матче парного разряда Брисбена

Теннис
Обновлено

Неудачное начало

Надежда Киченок проиграла в первом матче парного разряда Брисбена

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Наша спортсменка в паре с представительницей Испании Сарой Сорибес-Тормо уступили "нейтралкам" Мирре Андреевой и Диане Шнайдер.

Счет встречи 1-2 (6-2; 2-6; 5-10). Поединок длился 1 час 20 минут.

Для Надежды и Сары это был первый общий матч в их карьере.

Напомним, что ранее Костюк узнала имя первой соперницы на турнире в Брисбене.

По теме
yellow-arrow
Людмила Киченок выходит в четвертьфинал парного турнира в Брисбене
yellow-arrow
Джокович и Кириос выиграли первый матч парного разряда Брисбена
yellow-arrow
Костюк узнала имя первой соперницы на турнире в Брисбене
Надежда Киченок
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости