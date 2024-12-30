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Надежда Киченок проиграла в первом матче парного разряда Брисбена
Неудачное начало
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Наша спортсменка в паре с представительницей Испании Сарой Сорибес-Тормо уступили "нейтралкам" Мирре Андреевой и Диане Шнайдер.
Счет встречи 1-2 (6-2; 2-6; 5-10). Поединок длился 1 час 20 минут.
Для Надежды и Сары это был первый общий матч в их карьере.
Напомним, что ранее Костюк
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