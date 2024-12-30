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Джокович и Кириос выиграли первый матч парного разряда Брисбена

Теннис
Обновлено

Экспериментальный дуэт

Джокович и Кириос выиграли первый матч парного разряда Брисбена

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович в паре с австралийцем Ником Кириосом с победы стартовали на турнире серии WTA500 в Брисбене.

В первом поединке на соревнованиях они одолели австрийско-германский дуэт Эрлер/Мисс. Счет матча 2-1 (6-4; 6-7; 10-8), встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Это первый парный матч Джоковича и Кириоса в их профессиональной карьере. В следующем раунде соревнований Новак и Ник встретятся с первым сеяным дуэтом Никола Мектич (Хорватия) / Майкл Винус (Новая Зеландия).

Напомним, что ранее Надежда Киченок проиграла в первом матче парного разряда Брисбена.

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