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Джокович и Кириос выиграли первый матч парного разряда Брисбена
Экспериментальный дуэт
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович в паре с австралийцем Ником Кириосом с победы стартовали на турнире серии WTA500 в Брисбене.
В первом поединке на соревнованиях они одолели австрийско-германский дуэт Эрлер/Мисс. Счет матча 2-1 (6-4; 6-7; 10-8), встреча продолжалась 1 час 20 минут.
Это первый парный матч Джоковича и Кириоса в их профессиональной карьере. В следующем раунде соревнований Новак и Ник встретятся с первым сеяным дуэтом Никола Мектич (Хорватия) / Майкл Винус (Новая Зеландия).
Напомним, что ранее Надежда Киченок
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