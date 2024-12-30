Джокович и Кириос выиграли первый матч парного разряда Брисбена

Сербский теннисист Новак Джокович в паре с австралийцем Ником Кириосом с победы стартовали на турнире серии WTA500 в Брисбене.

В первом поединке на соревнованиях они одолели австрийско-германский дуэт Эрлер/Мисс. Счет матча 2-1 (6-4; 6-7; 10-8) , встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Это первый парный матч Джоковича и Кириоса в их профессиональной карьере. В следующем раунде соревнований Новак и Ник встретятся с первым сеяным дуэтом Никола Мектич (Хорватия) / Майкл Винус (Новая Зеландия).