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Людмила Киченок выходит в четвертьфинал парного турнира в Брисбене
Начинаем с победы
j48tennis.net
Украинская теннисистка Людмила Киченок победила на старте парного турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Наша спортсменка в паре с представительницей Тайваня Чжан Хаоцин победили местных Талию Гибсон и Маю Джоинт.
Счет встречи 2-1 (2-6; 7-6; 10-8). Поединок длился 1 час 43 минуты. Во втором сете Киченок и Хаоцин уступали со счетом 1-5 и отыграли два матчбола соперниц.
За место в полуфинале теннисистки будут бороться с парой Присцилла Хон/Анна Калинская.
Напомним, что ранее Костюк
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