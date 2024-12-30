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Людмила Киченок выходит в четвертьфинал парного турнира в Брисбене

Теннис
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Людмила Киченок выходит в четвертьфинал парного турнира в Брисбене

j48tennis.net

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок победила на старте парного турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Наша спортсменка в паре с представительницей Тайваня Чжан Хаоцин победили местных Талию Гибсон и Маю Джоинт.

Счет встречи 2-1 (2-6; 7-6; 10-8). Поединок длился 1 час 43 минуты. Во втором сете Киченок и Хаоцин уступали со счетом 1-5 и отыграли два матчбола соперниц.

За место в полуфинале теннисистки будут бороться с парой Присцилла Хон/Анна Калинская.

Напомним, что ранее Костюк узнала имя первой соперницы на турнире в Брисбене.

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