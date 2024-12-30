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Ястремская узнала, против кого сыграет во втором круге Брисбена
Принципиальная встреча
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №33) узнала, против кого сыграет свой первый матч на турнире серии WTA500 в Брисбене (Австралия).
Наша спортсменка начнет выступления со второго круга матчем против "нейтралки" Анастасии Потаповой (WTA №35). Матч состоится в ночь с 30 на 31 декабря, приблизительное начало – в 03:00 по Киеву.
Теннисистки раньше дважды играли между собой. В финале юниорского Уимблдона 2016 украинка проиграла, но в 2018 году Даяна взяла реванш на турнире ITF W60 в Риме (Италия).
Напомним, что ранее Калинина
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