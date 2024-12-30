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Ига Швёнтек и Ян Зелиньский принесли Польше первую победу на United Cup
Теперь команде предстоит сыграть с Чехией
Польские теннисисты Ига Швёнтек и Ян Зелиньский принесли сборной первую победу на United Cup — 2025, который проходит в Австралии.
В решающем матче смешанного парного разряда они одолели норвежцев Улрикке Эйкери и Каспера Рууда.
United Cup. Группа B
Ига Швёнтек/Ян Зелиньский — Улрикке Эйкери/Каспер Рууд 6:4, 0:6, 1:0 [10:8]
Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Швёнтек и Зелиньский выполнили четыре подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из десяти. На счету Эйкери и Рууда три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В последнем противостоянии группы В на United Cup — 2025 сразятся сборные Польши и Чехии.
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