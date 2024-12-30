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"Рад, что мы ещё живы". Ник Кирьос прокомментировал совместный матч с Новаком Джоковичем
Теннисисты одержали победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о победе в первом круге парного турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), где он с сербом Новаком Джоковичем обыграл австрийца Александера Эрлера и немца Андреаса Миса (6:4, 6:7 (4:7), 1:0 (10:8)).
— Вы были капитаном?
— Вовсе нет. Я был удивлён, что он сомневался в себе в некоторых моментах. Сказал: "Ты величайший из всех. Действуй. Делай то, что хочешь". Смотрел на всех болельщиков… Эта травма была для меня жестокой, так что не принимал всё это как должное. Не знаю, сколько австралийских летних каникул мне осталось. Мы обещали, что сделаем это один раз, прежде чем он уйдёт или я уйду. Так что рад, что мы ещё живы, — сказал Кирьос в интервью на корте.
Далее Джокович и Кирьос сыграют с хорватом Николой Мектичем и Майклом Винусом из Новой Зеландии.
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