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"Рад, что мы ещё живы". Ник Кирьос прокомментировал совместный матч с Новаком Джоковичем

Теннис

Теннисисты одержали победу

"Рад, что мы ещё живы". Ник Кирьос прокомментировал совместный матч с Новаком Джоковичем

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о победе в первом круге парного турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), где он с сербом Новаком Джоковичем обыграл австрийца Александера Эрлера и немца Андреаса Миса (6:4, 6:7 (4:7), 1:0 (10:8)).

— Вы были капитаном?

— Вовсе нет. Я был удивлён, что он сомневался в себе в некоторых моментах. Сказал: "Ты величайший из всех. Действуй. Делай то, что хочешь". Смотрел на всех болельщиков… Эта травма была для меня жестокой, так что не принимал всё это как должное. Не знаю, сколько австралийских летних каникул мне осталось. Мы обещали, что сделаем это один раз, прежде чем он уйдёт или я уйду. Так что рад, что мы ещё живы, — сказал Кирьос в интервью на корте.

Далее Джокович и Кирьос сыграют с хорватом Николой Мектичем и Майклом Винусом из Новой Зеландии.

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