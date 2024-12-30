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United Cup - 2025. Результаты игрового дня
Соревнования проходят в Австралии
фото з відкритих джерел
Сегодня, 30 декабря, состоялись очередные матчи командного турнира United Cup — 2025, который проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января.
United Cup — 2025. Результаты матчей 30 декабря:
Группа B:
Польша — Норвегия — 2-1
Ига Швёнтек — Малене Хельгё — 6:1, 6:0
Хуберт Хуркач — Каспер Рууд — 5:7, 3:6
Швёнтек/Ян Зелиньски — Улрикке Эйкери/Рууд — 6:4, 0:6, 1:0 [10:8].
Группа C:
Казахстан — Греция — 3-0
Елена Рыбакина — Мария Саккари — 6:4, 6:3
Александр Шевченко — Стефанос Циципас — 6:4, 7:6 (7:0)
Жибек Куламбаева/Александр Недовесов — Деспина Папамихаил/Петрос Циципас — 2:6, 6:3, 1:0 [10:6].
Группа E:
Германия — Китай — 2-1
Александр Зверев — Чжан Чжичжэнь — 2:6, 6:0, 6:2
Лаура Зигемунд — Синьюй Гао — 1:6, 6:3, 3:6
Зверев/Зигемунд — Чжан Чжичжэнь/Чжан Шуай (6:2, 7:6 (7:3).
Группа F:
Великобритания — Аргентина — 2-1
Кэти Бултер — Надя Подорошка — 6:2, 6:3
Билли Харрис — Томас Мартин Этчеверри — 6:3, 3:6, 2:6
Бултер/Чарльз Брум — Мария Карле/Этчеверри — 7:6 (7:4), 7:5.
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