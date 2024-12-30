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United Cup - 2025. Результаты игрового дня

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Соревнования проходят в Австралии

United Cup - 2025. Результаты игрового дня

фото з відкритих джерел

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 декабря, состоялись очередные матчи командного турнира United Cup — 2025, который проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января.

United Cup — 2025. Результаты матчей 30 декабря:

Группа B:

Польша — Норвегия — 2-1

Ига Швёнтек — Малене Хельгё — 6:1, 6:0

Хуберт Хуркач — Каспер Рууд — 5:7, 3:6

Швёнтек/Ян Зелиньски — Улрикке Эйкери/Рууд — 6:4, 0:6, 1:0 [10:8].

Группа C:

Казахстан — Греция — 3-0

Елена Рыбакина — Мария Саккари — 6:4, 6:3

Александр Шевченко — Стефанос Циципас — 6:4, 7:6 (7:0)

Жибек Куламбаева/Александр Недовесов — Деспина Папамихаил/Петрос Циципас — 2:6, 6:3, 1:0 [10:6].

Группа E:

Германия — Китай — 2-1

Александр Зверев — Чжан Чжичжэнь — 2:6, 6:0, 6:2

Лаура Зигемунд — Синьюй Гао — 1:6, 6:3, 3:6

Зверев/Зигемунд — Чжан Чжичжэнь/Чжан Шуай (6:2, 7:6 (7:3).

Группа F:

Великобритания — Аргентина — 2-1

Кэти Бултер — Надя Подорошка — 6:2, 6:3

Билли Харрис — Томас Мартин Этчеверри — 6:3, 3:6, 2:6

Бултер/Чарльз Брум — Мария Карле/Этчеверри — 7:6 (7:4), 7:5.

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