  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стародубцева не доиграла первый матч нового сезона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стародубцева не доиграла первый матч нового сезона

Теннис

Ужасное начало

Стародубцева не доиграла первый матч нового сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №101) не сумела доиграть свой первый матч нового сезона. В поединке 1/16 финала турнира WTA250 в Окленде наша спортсменка проиграла представительнице Румынии Жаклин Кристиан (WTA №85).

После первого сета, завершившегося со счетом 6-3 в пользу румынки, во второй партии при счете 0-2 украинка отказалась от продолжения борьбы. В течении матча Юлию беспокоила травма голеностопа.

Это уже пятое подряд поражение Стародубцевой. На следующей неделе украинка сыграет в квалификации турнира WTA 250 в Хобарте.

Напомним, что ранее Ястремская узнала, против кого сыграет во втором круге Брисбена.

По теме
yellow-arrow
United Cup - 2025. Результаты игрового дня
yellow-arrow
"Рад, что мы ещё живы". Ник Кирьос прокомментировал совместный матч с Новаком Джоковичем
yellow-arrow
Ига Швёнтек и Ян Зелиньский принесли Польше первую победу на United Cup
Юлия Стародубцева
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости