Стародубцева не доиграла первый матч нового сезона

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №101) не сумела доиграть свой первый матч нового сезона. В поединке 1/16 финала турнира WTA250 в Окленде наша спортсменка проиграла представительнице Румынии Жаклин Кристиан (WTA №85).

После первого сета, завершившегося со счетом 6-3 в пользу румынки, во второй партии при счете 0-2 украинка отказалась от продолжения борьбы. В течении матча Юлию беспокоила травма голеностопа.

Это уже пятое подряд поражение Стародубцевой. На следующей неделе украинка сыграет в квалификации турнира WTA 250 в Хобарте.