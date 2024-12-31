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Стародубцева не доиграла первый матч нового сезона
Ужасное начало
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №101) не сумела доиграть свой первый матч нового сезона. В поединке 1/16 финала турнира WTA250 в Окленде наша спортсменка проиграла представительнице Румынии Жаклин Кристиан (WTA №85).
После первого сета, завершившегося со счетом 6-3 в пользу румынки, во второй партии при счете 0-2 украинка отказалась от продолжения борьбы. В течении матча Юлию беспокоила травма голеностопа.
Это уже пятое подряд поражение Стародубцевой. На следующей неделе украинка сыграет в квалификации турнира WTA 250 в Хобарте.
Напомним, что ранее Ястремская
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