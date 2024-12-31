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Свитолина сыграет выставочный матч против финалистки Australian Open-2024
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) сыграет выставочный матч против китаянки Чжэн Циньвэн в рамках Opening Week Australian Open 2025.
Матч состоится на арене Рода Лейвера 8 января, начало в 08:00 по Киеву.
Напомним, что Циньвэнь – олимпийская чемпионка Парижа-2024 и финалистка Australian Open-2024.
С 7 по 10 января пройдет серия благотворительных матчей. Среди участников – Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александер Зверев, Стефанос Циципас, Алексей Попырин, Коко Гауфф и Алекс де Минор.
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