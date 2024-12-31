Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калинина выбила россиянку в 1/16 финала Брисбена
Супер результат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) победила во втором круге турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Наша спортсменка в матче 1/16 финала одолела "нейтралку" Диану Шнайдер (WTA №13).
Счет встречи 2-1 (6-3; 4-6; 6-1) в пользу Ангелины, в активе которой 5 подач на вылет, 5 из 12 реализованных брейков, 1 из 3 отыгранный брейк и 4 двойных ошибок.
Это была первая очная встреча между теннисистками. В третьем круге Калинина сыграет против победительницы матча Юань/Костюк.
Напомним, ранее Стародубцева
Популярное сейчас
- Первый положительный Топ-матч Довбика в футболке Ромы. Наши за границей. Италия
- Сенсационное поражение Челси, Милан представил нового тренера, МЮ снова разочаровал. Главные новости за 30 декабря
- Вацко – о Забарном: Он превратился в терминатора. В контексте требований Борнмута трансфер оценивают в 80 млн
- Кириос – о Джоковиче: Он все время писал мне сообщения, одно за другим
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина