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Калинина выбила россиянку в 1/16 финала Брисбена

Теннис
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Калинина выбила россиянку в 1/16 финала Брисбена

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) победила во втором круге турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Наша спортсменка в матче 1/16 финала одолела "нейтралку" Диану Шнайдер (WTA №13).

Счет встречи 2-1 (6-3; 4-6; 6-1) в пользу Ангелины, в активе которой 5 подач на вылет, 5 из 12 реализованных брейков, 1 из 3 отыгранный брейк и 4 двойных ошибок.

Это была первая очная встреча между теннисистками. В третьем круге Калинина сыграет против победительницы матча Юань/Костюк.

Напомним, ранее Стародубцева не доиграла первый матч нового сезона.

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Ангелина Калинина
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