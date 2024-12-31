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Финалист Уимблдона может пропустить Australian Open - 2025

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Финалист Уимблдона может пропустить Australian Open - 2025

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос поставил под сомнение своё участие в Australian Open – 2025.

Кирьос обеспокоен тем, что чувствовал боль в запястье во время своего матча с 31-й ракеткой мира 21-летним французом Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) в пользу француза.

"После сегодняшнего дня я ещё больше взволнован в преддверии Открытого чемпионата Австралии. Если я смогу играть, то сыграю. Но реальность как бы сама собой осложнилась для меня. Матч, где нужно выиграть три сета, с моим запястьем… Если всё получится – отлично, но турнир "Большого шлема" выматывает не только морально, но и физически.

Думаю, мне нужно чудо, чтобы звёзды выстроились так, чтобы моё запястье наверняка выдержало турнир "Большого шлема", — приводит слова Кирьоса Eurosport.

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Ник Кирьос
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