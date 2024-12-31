Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионка US Open снялась с турнира WTA 250 в Окленде
Теннисистка получила травму
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британская теннисистка Эмма Радукану снялась с турнира WTA 250 в Окленде из-за травмы спины.
В стартовом раунде 22-летняя теннисистка должна была сыграть против Робин Монтгомери её заменила Нао Хибино. Теперь Радукану будет готовиться к Australian Open, где планирует начать свой сезон.
Также турнир пропустит Элиза Мертенс.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Перспективный центрбек Руха отправится на сборы с Динамо
- Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера? Президент Динамо ответил на слухи СМИ
- "Аж в глазах мигало". Милевский рассказал о том, как встретился с Роналду
- Кириос – о Джоковиче: Он все время писал мне сообщения, одно за другим
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000