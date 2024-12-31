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Чемпионка US Open снялась с турнира WTA 250 в Окленде

Теннис

Теннисистка получила травму

Чемпионка US Open снялась с турнира WTA 250 в Окленде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британская теннисистка Эмма Радукану снялась с турнира WTA 250 в Окленде из-за травмы спины.

В стартовом раунде 22-летняя теннисистка должна была сыграть против Робин Монтгомери её заменила Нао Хибино. Теперь Радукану будет готовиться к Australian Open, где планирует начать свой сезон.

Также турнир пропустит Элиза Мертенс.

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