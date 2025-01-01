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Ужасное начало сезона. Две топ-теннисистки Украины вылетели на старте австралийского турнира

Теннис
Обновлено

Вся надежда на Калинину

Ужасное начало сезона. Две топ-теннисистки Украины вылетели на старте австралийского турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Марта Костюк и Даяна Ястремская завершили выступления в одном из первом турнире года в австралийском Брисбене.

В 1/16 финала Костюк за 1,5 часа уступила китаянке Юань Юэ (WTA 49), а Ястремская за 1 час и 38 минут потерпела поражение от "нейтральной" Анастасии Потаповой.

WTA 500 Брисбен. Открытый хард. 1/16 финала

  • Марта Костюк (Украина) [9] – Юань Юэ (Китай) – 4:6, 3:6
  • Даяна Ястремская (Украина) [16] – Анастасия Потапова – 5:7, 4:6

Таким образом, в Брисбене продолжит представлять Украину только Ангелина Калинина. В 1/8 финала она сыграет с обидчицей Костюк - Юань Юэ.

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Австралия Марта Костюк Даяна Ястремская
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