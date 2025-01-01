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В главной роли - Швентек. Сборная Польши вышла в плей-офф United Cup
Было нелегко
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Польши обыграла национальную команду Чехии на групповом этапе United Cup со счетом 2:1.
Ключевую роль в триумфе поляков сыграла Ига Швёнтек. Сперва вторая ракетка мира сумела одолеть Каролину Мухову в одиночном разряде, а затем вместе с Хубертом Хуркачем обыграла всю ту же Мухову и Томаша Махача в миксте.
В 1/4 финала Польша сыграет против победителя группы F: Великобритании, Аргентины или Австралии.
1 января. United Cup 2025.
Группа B, Сидней.
Польша – Чехия – 2:1
Хуберт Хуркач – Томаш Махач – 5:7, 6:3, 4:6
Ига Швёнтек – Каролина Мухова – 6:3, 6:4
Ига Швёнтек / Хуберт Хуркач – Каролина Мухова / Томаш Махач – 7:6 (7:3), 6:3
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