  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. В главной роли - Швентек. Сборная Польши вышла в плей-офф United Cup
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В главной роли - Швентек. Сборная Польши вышла в плей-офф United Cup

Теннис

Было нелегко

В главной роли - Швентек. Сборная Польши вышла в плей-офф United Cup

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Польши обыграла национальную команду Чехии на групповом этапе United Cup со счетом 2:1.

Ключевую роль в триумфе поляков сыграла Ига Швёнтек. Сперва вторая ракетка мира сумела одолеть Каролину Мухову в одиночном разряде, а затем вместе с Хубертом Хуркачем обыграла всю ту же Мухову и Томаша Махача в миксте.

В 1/4 финала Польша сыграет против победителя группы F: Великобритании, Аргентины или Австралии.

1 января. United Cup 2025.

Группа B, Сидней.

Польша – Чехия – 2:1

Хуберт Хуркач – Томаш Махач – 5:7, 6:3, 4:6
Ига Швёнтек – Каролина Мухова – 6:3, 6:4
Ига Швёнтек / Хуберт Хуркач – Каролина Мухова / Томаш Махач – 7:6 (7:3), 6:3

По теме
yellow-arrow
Ужасное начало сезона. Две топ-теннисистки Украины вылетели на старте австралийского турнира
yellow-arrow
Чемпионка US Open снялась с турнира WTA 250 в Окленде
yellow-arrow
Финалист Уимблдона может пропустить Australian Open - 2025
Польша Чехия Каролина Мухова Хуберт Хуркач Ига Швёнтек United Cup
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости