В главной роли - Швентек. Сборная Польши вышла в плей-офф United Cup

Сборная Польши обыграла национальную команду Чехии на групповом этапе United Cup со счетом 2:1.

Ключевую роль в триумфе поляков сыграла Ига Швёнтек. Сперва вторая ракетка мира сумела одолеть Каролину Мухову в одиночном разряде, а затем вместе с Хубертом Хуркачем обыграла всю ту же Мухову и Томаша Махача в миксте.

В 1/4 финала Польша сыграет против победителя группы F: Великобритании, Аргентины или Австралии.

1 января. United Cup 2025.

Группа B, Сидней.

Польша – Чехия – 2:1

Хуберт Хуркач – Томаш Махач – 5:7, 6:3, 4:6

Ига Швёнтек – Каролина Мухова – 6:3, 6:4

Ига Швёнтек / Хуберт Хуркач – Каролина Мухова / Томаш Махач – 7:6 (7:3), 6:3