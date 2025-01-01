Не хватило двух очков. Джокович и Кирьос уступили в триллере первым сеяным

Новак Джокович и Ник Кирьос вылетели из парного разряда турнира в Брисбене.

В своем втором совместном матче сербский и австралийский теннисисты за 1 час и 14 минут в трех сетах проиграли первым сеяным Никола Мектич (Хорватия)/Майкл Винус (Новая Зеландия).

Стоит отметить, что Джокович продолжит свои выступления в Брисбене в одиночном разряде. Завтра Ноле во втором раунде сыграет против мужа Элины Свитолиной - Гаэля Монфиса.

Кирьос, в свою очередь, вчера сообщил, что может пропустить первый турнир Большого Шлема в новом году - Australian open.

АТР 250 Брисбен. Пары.

Открытый хард. 1/8 финала.

Никола Мектич/Майкл Винус [1] – Новак Джокович/Ник Кирьос – 6:2, 3:6, [10:8]