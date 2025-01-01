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Не хватило двух очков. Джокович и Кирьос уступили в триллере первым сеяным
Первый розыгрыш обзора заслуживает отдельного внимания
Getty Images/Global Images Ukraine
Новак Джокович и Ник Кирьос вылетели из парного разряда турнира в Брисбене.
В своем втором совместном матче сербский и австралийский теннисисты за 1 час и 14 минут в трех сетах проиграли первым сеяным Никола Мектич (Хорватия)/Майкл Винус (Новая Зеландия).
Стоит отметить, что Джокович продолжит свои выступления в Брисбене в одиночном разряде. Завтра Ноле во втором раунде сыграет против мужа Элины Свитолиной - Гаэля Монфиса.
Кирьос, в свою очередь, вчера сообщил, что может пропустить первый турнир Большого Шлема в новом году - Australian open.
АТР 250 Брисбен. Пары.
Открытый хард. 1/8 финала.
Никола Мектич/Майкл Винус [1] – Новак Джокович/Ник Кирьос – 6:2, 3:6, [10:8]
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