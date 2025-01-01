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Определился один из полуфиналистов United Cup - 2025

Теннис

Предсказуемая победа

Определился один из полуфиналистов United Cup - 2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Cборная США вышла в полуфинал командного турнира United Cup — 2025, который проходит в Австралии. Американские теннисисты выиграли оба матча одиночного разряда против своих соперников из Китая и гарантировали команде досрочную победу.

В одном из матчей третья ракетка мира Кори Гауфф одержала победу над Чжан Шуай со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Матч продолжался 1 час 29 минут.

В ещё одном матче четвёртый номер рейтинга ATP Тейлор Фриц уверенно обыграл Чжан Чжичжэня со счётом 6:4, 6:4.

Отметим, что за 1 час 17 минут матча на подаче американца не было ни одного брейк-пойнта.

За выход в финал United Cup — 2025 сборная США во главе с Гауфф и Фрицем поспорит с победителем противостояния Италия — Чехия.

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