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Наоми Осака: Работаю усерднее всех, но я не самый талантливый игрок

Теннис

Теннисистка рассказала, почему не смогла показать лучшие результаты

Наоми Осака: Работаю усерднее всех, но я не самый талантливый игрок

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своем настрое в прошлом сезоне и в нынешнем.

"Я говорю это уже несколько лет. Я не самый талантливый игрок, но чувствую, что работаю усерднее всех, и это придаёт мне большую уверенность. Ведь когда вы вступаете в драку с другим человеком, в конце концов победит тот, кто этого больше хочет.

В прошлом году мне было очень трудно обрести такой настрой, и это было видно по многим моим матчам. Мне кажется, что я показывала хороший теннис в течение всего сезона, но проблема была в настрое. Здесь и сейчас я готова к битве", — приводит слова Осаки сайт WTA.

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