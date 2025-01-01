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Наоми Осака: Работаю усерднее всех, но я не самый талантливый игрок
Теннисистка рассказала, почему не смогла показать лучшие результаты
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своем настрое в прошлом сезоне и в нынешнем.
"Я говорю это уже несколько лет. Я не самый талантливый игрок, но чувствую, что работаю усерднее всех, и это придаёт мне большую уверенность. Ведь когда вы вступаете в драку с другим человеком, в конце концов победит тот, кто этого больше хочет.
В прошлом году мне было очень трудно обрести такой настрой, и это было видно по многим моим матчам. Мне кажется, что я показывала хороший теннис в течение всего сезона, но проблема была в настрое. Здесь и сейчас я готова к битве", — приводит слова Осаки сайт WTA.
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