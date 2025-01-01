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United Cup - 2025. Результаты матчей 1 января
Турнир завершится 5 января
Сегодня, 1 января, состоялись очередные матчи командного турнира United Cup — 2025, который проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января.
United Cup — 2025. Результаты матчей 1 января:
Группа B:
Польша — Чехия — 2-1
Хуберт Хуркач — Томаш Махач — 5:7, 6:3, 4:6.
Ига Швёнтек — Каролина Мухова — 6:3, 6:4.
Ига Швёнтек/Хуберт Хуркач — Каролина Мухова/Томаш Махач — 7:6, 6:3.
Группа F:
Великобритания — Австралия — 1-2
Кэти Бултер — Оливия Гадеки — 6:2, 6:1;
Билли Харрис — Алекс де Минор — 2:6, 1:6;
Оливия Николлс/Чарльз Брум — Оливия Гадеки/Алекс де Минор — 3:6, 6:7.
1/4 финала:
Казахстан — Германия — 2-1
Елена Рыбакина — Лаура Зигемунд — 6:3, 6:1.
Александр Шевченко — Даниэль Мазур — 6:7, 6:2, 6:2.
Жибек Куламбаева/Дмитрий Попко — Лаура Зигемунд/Тим Пюц — 2:6, 2:6.
США — Китай — 3-0
Тейлор Фриц — Чжан Чжичжэнь — 6:4, 6:4.
Кори Гауфф — Чжан Шуай — 7:6, 6:2.
Дезире Кравчик/Роберт Галлоуэй — Чжан Шуай/Сунь Фацзин — 6:3, 6:7, 1:0 [10:3].
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