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United Cup - 2025. Результаты матчей 1 января

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Турнир завершится 5 января

United Cup - 2025. Результаты матчей 1 января

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 января, состоялись очередные матчи командного турнира United Cup — 2025, который проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января.

United Cup — 2025. Результаты матчей 1 января:

Группа B:

Польша — Чехия — 2-1

Хуберт Хуркач — Томаш Махач — 5:7, 6:3, 4:6.

Ига Швёнтек — Каролина Мухова — 6:3, 6:4.

Ига Швёнтек/Хуберт Хуркач — Каролина Мухова/Томаш Махач — 7:6, 6:3.

Группа F:

Великобритания — Австралия — 1-2

Кэти Бултер — Оливия Гадеки — 6:2, 6:1;

Билли Харрис — Алекс де Минор — 2:6, 1:6;

Оливия Николлс/Чарльз Брум — Оливия Гадеки/Алекс де Минор — 3:6, 6:7.

1/4 финала:

Казахстан — Германия — 2-1

Елена Рыбакина — Лаура Зигемунд — 6:3, 6:1.

Александр Шевченко — Даниэль Мазур — 6:7, 6:2, 6:2.

Жибек Куламбаева/Дмитрий Попко — Лаура Зигемунд/Тим Пюц — 2:6, 2:6.

США — Китай — 3-0

Тейлор Фриц — Чжан Чжичжэнь — 6:4, 6:4.

Кори Гауфф — Чжан Шуай — 7:6, 6:2.

Дезире Кравчик/Роберт Галлоуэй — Чжан Шуай/Сунь Фацзин — 6:3, 6:7, 1:0 [10:3].

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