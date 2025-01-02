Калинина разгромила китаянку Юэ и вышла в четвертьфинал Брисбена

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) вышла в четвертьфинал турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). В матче 1/8 соревнований наша спортсменка одолела представительницу Китая Юань Юэ (WTA №49).

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-4) в пользу Ангелины, в активе которой 6 из 10 использованных брейков, 4 из 6 отыгранных брейков, 2 двойные ошибки.

Напомним, что вчера Юэ в двух сетах одолела Марту Костюк (WTA №18).

Калинина за место в полуфинале сразится с австралийкой, обладательницей wild card Кимберли Бирелл (WTA №113). Для украинки это будет первый четвертьфинал с июля прошлого года.