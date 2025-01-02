  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Калинина разгромила китаянку Юэ и вышла в четвертьфинал Брисбена
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Калинина разгромила китаянку Юэ и вышла в четвертьфинал Брисбена

Теннис
Обновлено

Браво, Ангелина

Калинина разгромила китаянку Юэ и вышла в четвертьфинал Брисбена

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) вышла в четвертьфинал турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). В матче 1/8 соревнований наша спортсменка одолела представительницу Китая Юань Юэ (WTA №49).

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-4) в пользу Ангелины, в активе которой 6 из 10 использованных брейков, 4 из 6 отыгранных брейков, 2 двойные ошибки.

Напомним, что вчера Юэ в двух сетах одолела Марту Костюк (WTA №18).

Калинина за место в полуфинале сразится с австралийкой, обладательницей wild card Кимберли Бирелл (WTA №113). Для украинки это будет первый четвертьфинал с июля прошлого года.

United Cup – 2025. Результаты матчей 1 января

По теме
yellow-arrow
United Cup - 2025. Результаты матчей 1 января
yellow-arrow
Наоми Осака: Работаю усерднее всех, но я не самый талантливый игрок
yellow-arrow
Определился один из полуфиналистов United Cup - 2025
Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости