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Калинина разгромила китаянку Юэ и вышла в четвертьфинал Брисбена
Браво, Ангелина
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) вышла в четвертьфинал турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). В матче 1/8 соревнований наша спортсменка одолела представительницу Китая Юань Юэ (WTA №49).
Счет встречи 2-0 (6-1; 6-4) в пользу Ангелины, в активе которой 6 из 10 использованных брейков, 4 из 6 отыгранных брейков, 2 двойные ошибки.
Напомним, что вчера Юэ в двух сетах одолела Марту Костюк (WTA №18).
Калинина за место в полуфинале сразится с австралийкой, обладательницей wild card Кимберли Бирелл (WTA №113). Для украинки это будет первый четвертьфинал с июля прошлого года.
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