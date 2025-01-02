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Свитолина и Монфис не уверены, что их дочь будет заниматься теннисом

Теннис

Можно попробовать что-то другое

Свитолина и Монфис не уверены, что их дочь будет заниматься теннисом

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Французский теннисист Гаэль Монфис заявил, что предоставит право выбора своей дочери Skaї в ее спортивных предпочтениях.

"Честно говоря, мы хотим, чтобы она попробовала любой спорт кроме тенниса, но, к сожалению, ей уже нравится теннис. Она пока не проводит за ним много времени, но ей нравится. Если она захочет заниматься чем-то, то сможет сама выбрать, что ей нравится. Скорее всего это будет именно тот спорт, который она полюбит.

Мы хотим, чтобы она попробовала все. То, что оба родителя - теннисисты, не означает, что она тоже должна пойти по нашим стопам. Если ей захочется играть в футбол, гольф или заниматься борьбой, это будет здорово.

У меня есть друг, у которого дочь занимается борьбой или дзюдо. Это достаточно популярно в моем регионе. Я сам в детстве занимался дзюдо. Если она захочет, мы полностью открыты" – сказал Гаэль.

Напомним, что ранее Калинина разгромила китаянку Юэ и вышла в четвертьфинал Брисбена.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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