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Свитолина и Монфис не уверены, что их дочь будет заниматься теннисом
Можно попробовать что-то другое
Французский теннисист Гаэль Монфис заявил, что предоставит право выбора своей дочери Skaї в ее спортивных предпочтениях.
"Честно говоря, мы хотим, чтобы она попробовала любой спорт кроме тенниса, но, к сожалению, ей уже нравится теннис. Она пока не проводит за ним много времени, но ей нравится. Если она захочет заниматься чем-то, то сможет сама выбрать, что ей нравится. Скорее всего это будет именно тот спорт, который она полюбит.
Мы хотим, чтобы она попробовала все. То, что оба родителя - теннисисты, не означает, что она тоже должна пойти по нашим стопам. Если ей захочется играть в футбол, гольф или заниматься борьбой, это будет здорово.
У меня есть друг, у которого дочь занимается борьбой или дзюдо. Это достаточно популярно в моем регионе. Я сам в детстве занимался дзюдо. Если она захочет, мы полностью открыты" – сказал Гаэль.
Напомним, что ранее Калинина
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