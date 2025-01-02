Киченок покидает парный турнир в Брисбене

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла в матче 1/8 финала парного турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). В борьбе за четвертьфинал наша спортсменка в дуэте с представительницей Тайваня Чжань Хаоцин уступила паре Хон/Калинская.

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-2) , матч длился 1 час 25 минут.

Отметим, что этот сезон станет дебютным для дуэта Киченок/Хаоцин. В прошлом году украинка выступала в паре с латвийкой Еленой Остапенко.