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Киченок покидает парный турнир в Брисбене

Теннис
Обновлено

Людмила проиграла

Киченок покидает парный турнир в Брисбене

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла в матче 1/8 финала парного турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). В борьбе за четвертьфинал наша спортсменка в дуэте с представительницей Тайваня Чжань Хаоцин уступила паре Хон/Калинская.

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-2), матч длился 1 час 25 минут.

Отметим, что этот сезон станет дебютным для дуэта Киченок/Хаоцин. В прошлом году украинка выступала в паре с латвийкой Еленой Остапенко.

Напомним, что ранее Калинина разгромила китаянку Юэ и вышла в четвертьфинал Брисбена.

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Людмила Киченок
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