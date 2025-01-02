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Киченок покидает парный турнир в Брисбене
Людмила проиграла
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла в матче 1/8 финала парного турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). В борьбе за четвертьфинал наша спортсменка в дуэте с представительницей Тайваня Чжань Хаоцин уступила паре Хон/Калинская.
Счет встречи 2-0 (7-6; 6-2), матч длился 1 час 25 минут.
Отметим, что этот сезон станет дебютным для дуэта Киченок/Хаоцин. В прошлом году украинка выступала в паре с латвийкой Еленой Остапенко.
Напомним, что ранее Калинина
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