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Джокович победил Монфиса в борьбе за четвертьфинал Брисбена
Разгром в очных противостояниях
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/4 финала турнира серии АТР500 в Брисбене (Австралия). В матче 1/8 соревнований он одолел представителя Франции Гаэля Монфиса (АТР №55).
Счет поединка 2-0 (6-3; 6-3) в пользу серба, в активе которого 5 подач на вылет, 3 из 3 реализованных брейков, 1 двойная ошибка.
Джокович 20-й раз победил Монфиса в их 20-м матче на уровне АТР. В последний раз Гаэль сумел одолеть Новака в их дебютном поединке на 15-тысячнике ITF в 2004 году.
За выход в полуфинал Джокович сыграет против Райли Опелки.
Напомним, что ранее Калинина
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