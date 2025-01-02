Джокович победил Монфиса в борьбе за четвертьфинал Брисбена

Сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/4 финала турнира серии АТР500 в Брисбене (Австралия). В матче 1/8 соревнований он одолел представителя Франции Гаэля Монфиса (АТР №55).

Счет поединка 2-0 (6-3; 6-3) в пользу серба, в активе которого 5 подач на вылет, 3 из 3 реализованных брейков, 1 двойная ошибка.

Джокович 20-й раз победил Монфиса в их 20-м матче на уровне АТР. В последний раз Гаэль сумел одолеть Новака в их дебютном поединке на 15-тысячнике ITF в 2004 году.

За выход в полуфинал Джокович сыграет против Райли Опелки.