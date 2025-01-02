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Джокович вышел в 217-й четвертьфинал за всю карьеру

Теннис

Серб догнал Ивана Лендла

Джокович вышел в 217-й четвертьфинал за всю карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 217-й раз в стадию 1/4 финала за свою карьеру. В Открытой Эре это четвёртый результат. Тем самым он догнал американца Ивана Лендла.

Лидером по выходам в четвертьфинал является Джимми Коннорс — 276 раз. Следом за ним расположились Роджер Федерер (245) и Рафаэль Надаль (226).

Напомним, во втором круге турнира в Брисбене Новак Джокович обыграл 55-ю ракетку мира француза Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:3.

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