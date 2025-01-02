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Наоми Осака показала фото с дочерью

Теннис

С детства приучает к теннису

Наоми Осака показала фото с дочерью

Фото: Forbes

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака опубликовала фотографии со своей дочкой Шай. Снимками спортсменка поделилась на своей странице в социальных сетях.

На одной из фотографий девочка смотрит матч мамы по телевизору. Снимок был сделан во время US Open — 2024.

Наоми Осака по два раза выигрывала Australian Open (2019, 2021) и US Open (2018, 2020). Всего она выиграла семь титулов на уровне WTA-тура в одиночном разряде. 2024 год японская теннисистка завершила на 58-м месте в рейтинге.

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