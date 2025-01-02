Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наоми Осака показала фото с дочерью
С детства приучает к теннису
Фото: Forbes
Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака опубликовала фотографии со своей дочкой Шай. Снимками спортсменка поделилась на своей странице в социальных сетях.
На одной из фотографий девочка смотрит матч мамы по телевизору. Снимок был сделан во время US Open — 2024.
Наоми Осака по два раза выигрывала Australian Open (2019, 2021) и US Open (2018, 2020). Всего она выиграла семь титулов на уровне WTA-тура в одиночном разряде. 2024 год японская теннисистка завершила на 58-м месте в рейтинге.
Популярное сейчас
- Умер обладатель Лиги чемпионов 1997 года в возрасте 60-ти лет
- Родри ответил Роналду о "несправедливом Золотом Мяче"
- "В следующем месяце его будущее было под вопросом, но...". Челси посоветовали, что им делать с Мудриком
- Не хватило двух очков. Джокович и Кирьос уступили в триллере первым сеяным
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына