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Гаэль Монфис прокомментировал первое поражение в 2025 году

Теннис

Французский теннисист уступил во втором круге турнира в Брисбене

Гаэль Монфис прокомментировал первое поражение в 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича во втором круге турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия).

"Новак играл хорошо, мяч прекрасно ложился на его ракетку, он хорошо двигался возле сетки и прежде всего хорошо подавал, лучше, чем я думал. Честно говоря, он был хорош (улыбается).

Я начинаю свой год с хорошего матча против молодого игрока и поединка с игроком из топ-10, сделав несколько хороших вещей, хотя этого и недостаточно. Были моменты, когда я хотел бы изменить некоторые решения, но были и хорошие моменты. Когда ты играешь на турнире с топ-10 в начале года, ты можешь понять, на каком уровне находишься. Я понял, где нахожусь", — приводит слова Монфиса L’Équipe.

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Гаэль Монфис
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