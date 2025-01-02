Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гаэль Монфис прокомментировал первое поражение в 2025 году
Французский теннисист уступил во втором круге турнира в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича во втором круге турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия).
"Новак играл хорошо, мяч прекрасно ложился на его ракетку, он хорошо двигался возле сетки и прежде всего хорошо подавал, лучше, чем я думал. Честно говоря, он был хорош (улыбается).
Я начинаю свой год с хорошего матча против молодого игрока и поединка с игроком из топ-10, сделав несколько хороших вещей, хотя этого и недостаточно. Были моменты, когда я хотел бы изменить некоторые решения, но были и хорошие моменты. Когда ты играешь на турнире с топ-10 в начале года, ты можешь понять, на каком уровне находишься. Я понял, где нахожусь", — приводит слова Монфиса L’Équipe.
Популярное сейчас
- УПЛ выступила с заявлением касательно объединения Карпат и Руха
- Родри ответил Роналду о "несправедливом Золотом Мяче"
- "В следующем месяце его будущее было под вопросом, но...". Челси посоветовали, что им делать с Мудриком
- United Cup - 2025. Результаты матчей 1 января
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО