Новак Джокович: Готов к конкуренции с Алькарасом и Синнером

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил, нужно ли ему что-то менять в своей игре, чтобы не отставать от таких молодых талантов, как итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

"Я не стремлюсь полностью менять свою игру. Я не собираюсь быть Джованни, мощно подающим обе подачи и выходящим к сетке (улыбается), но я определённо стремлюсь улучшить, пусть даже это будет самый незначительный процент, каждый удар в моей игре, и, возможно, то, что люди не всегда видят, — это позицию на корте, тактику.

Да, в основном я сосредоточен на себе, на том, как стать лучше физически, в игровом плане, а также психологически. И готов к конкуренции, чего бы это ни стоило, сколько бы часов ни пришлось провести с молодёжью.

И, конечно же, в ближайшие недели мы также, особенно за неделю до Australian Open, проведём видеоанализ моих главных соперников, парней из топа, пытаясь понять, как моя игра сочетается с их игрой, что мне удалось сделать в прошлом, а что я могу улучшить. Так что аналитики довольно много. Я человек, которому нравится вникать в детали. Но, когда начинается турнир, мне нравится сохранять концептуальную простоту, хотя, конечно, каждый день появляются вопросы, которые нужно решить", — приводит слова Джоковича Tennis 365.