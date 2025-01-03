Калинина в тяжелом матче победила австралийку Биррелл и вышла в полуфинал Брисбена

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) вышла в полуфинал турнира в Брисбене (Австралия). В матче 1/4 соревнований наша спортсменка одолела местную Кимберли Биррелл (WTA №113).

Счет матча 2-1 (4-6; 6-1; 7-5) в пользу Ангелины, в активе которой 9 подач на вылет, 3 из 4 использованных брейка, 5 из 6 отыгранных брейка и 4 двойные ошибки.

Калинина впервые с мая прошлого года дошла до полуфинала на турнире WTA и в первый раз сделала это на соревнованиях категории WTA500.

За выход в финал украинка сыграет против "нейтралки" Полины Кудерметовой (WTA №107).