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Калинина в тяжелом матче победила австралийку Биррелл и вышла в полуфинал Брисбена
Историческая победа для Ангелины
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) вышла в полуфинал турнира в Брисбене (Австралия). В матче 1/4 соревнований наша спортсменка одолела местную Кимберли Биррелл (WTA №113).
Счет матча 2-1 (4-6; 6-1; 7-5) в пользу Ангелины, в активе которой 9 подач на вылет, 3 из 4 использованных брейка, 5 из 6 отыгранных брейка и 4 двойные ошибки.
Калинина впервые с мая прошлого года дошла до полуфинала на турнире WTA и в первый раз сделала это на соревнованиях категории WTA500.
За выход в финал украинка сыграет против "нейтралки" Полины Кудерметовой (WTA №107).
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