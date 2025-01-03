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Калинина: Рада, что вышла в полуфинал, я не ожидала этого
Ангелина просто молодец
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) прокомментировала
"Спасибо всем за то, что так громко болели, я ожидала этого, в любом случае спасибо. Я хочу отдать должное Кимберли, потому что... Вау, что за матч.
Я чувствую себя сейчас как-то особенно, потому что обычно, когда я прилетаю в Австралию, то для меня сложно выиграть любой матч. Поэтому я очень рада, что вышла в полуфинал, я не ожидала этого.
Крюгер или Кудерметова? Я думаю, мой тренер будет смотреть этот матч, и мы с ним поговорим позже. Зависит от того, кто победит, но в любом случае любой вышедший в полуфинал очень опасен. Поэтому буду готовиться настолько хорошо, насколько это возможно, а там посмотрим" – сказала украинка.
Напомним, что ранее Монфис
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