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Калинина: Рада, что вышла в полуфинал, я не ожидала этого

Теннис
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Ангелина просто молодец

Калинина: Рада, что вышла в полуфинал, я не ожидала этого

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) прокомментировала победу в матче 1/4 финала турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия).

"Спасибо всем за то, что так громко болели, я ожидала этого, в любом случае спасибо. Я хочу отдать должное Кимберли, потому что... Вау, что за матч.

Я чувствую себя сейчас как-то особенно, потому что обычно, когда я прилетаю в Австралию, то для меня сложно выиграть любой матч. Поэтому я очень рада, что вышла в полуфинал, я не ожидала этого.

Крюгер или Кудерметова? Я думаю, мой тренер будет смотреть этот матч, и мы с ним поговорим позже. Зависит от того, кто победит, но в любом случае любой вышедший в полуфинал очень опасен. Поэтому буду готовиться настолько хорошо, насколько это возможно, а там посмотрим" – сказала украинка.

Напомним, что ранее Монфис прокомментировал первое поражение в 2025 году.

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Ангелина Калинина
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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