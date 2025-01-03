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Калинина-Биррелл: Видео-обзор победного матча 1/4 финала турнира в Брисбене
Так держать
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) вышла в полуфинал турнира в Брисбене (Австралия). В матче 1/4 соревнований наша спортсменка одолела местную Кимберли Биррелл (WTA №113).
Вашему вниманию видео-обзор матча Калинина-Биррелл:
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