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Калинина-Биррелл: Видео-обзор победного матча 1/4 финала турнира в Брисбене

Теннис
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Так держать

Калинина-Биррелл: Видео-обзор победного матча 1/4 финала турнира в Брисбене

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) вышла в полуфинал турнира в Брисбене (Австралия). В матче 1/4 соревнований наша спортсменка одолела местную Кимберли Биррелл (WTA №113).

Вашему вниманию видео-обзор матча Калинина-Биррелл:

Комментарий Калининой

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