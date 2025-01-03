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Ястремская показала серию фото из Брисбена
Быстро проиграла и свободна
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Брисбене, где после раннего вылета на местном турнире серии WTA500 продолжает то-ли готовиться к Открытому чемпионату Австралии, то-ли просто наслаждаться жизнью. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Калинина в
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