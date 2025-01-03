Ястремская показала серию фото из Брисбена

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Брисбене, где после раннего вылета на местном турнире серии WTA500 продолжает то-ли готовиться к Открытому чемпионату Австралии, то-ли просто наслаждаться жизнью. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Калинина в тяжелом матче победила австралийку Биррелл и вышла в полуфинал Брисбена.