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Осака впервые за три года вышла в полуфинал турнира WTA

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Японка возвращается

Осака впервые за три года вышла в полуфинал турнира WTA

Getty Images/Global Images Ukraine

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Японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал турнира серии WTA250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче 1/4 соревнований она одолела американку Гейли Баптист.

Счет матча 2-1 (6-7; 6-1; 6-2) в пользу Наоми,

Осака впервые с марта 2022 года сыграет в полуфинале турнира серии WTA. В последний раз она дошла до этой стадии на турнире в Майами, где впоследствии проиграла в финале Иге Свентек. С тех пор теннисистка брала временную паузу из-за беременности и рождения ребенка, вернулась в спорт, однако до этого времени не играла в полуфиналах турниров WTA.

Напомним, что ранее Калинина в тяжелом матче победила австралийку Биррелл и вышла в полуфинал Брисбена.

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Андрей Хижняк
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