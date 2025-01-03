Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Осака впервые за три года вышла в полуфинал турнира WTA
Японка возвращается
Getty Images/Global Images Ukraine
Японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал турнира серии WTA250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче 1/4 соревнований она одолела американку Гейли Баптист.
Счет матча 2-1 (6-7; 6-1; 6-2) в пользу Наоми,
Осака впервые с марта 2022 года сыграет в полуфинале турнира серии WTA. В последний раз она дошла до этой стадии на турнире в Майами, где впоследствии проиграла в финале Иге Свентек. С тех пор теннисистка брала временную паузу из-за беременности и рождения ребенка, вернулась в спорт, однако до этого времени не играла в полуфиналах турниров WTA.
Напомним, что ранее Калинина в
Популярное сейчас
- Довбик провел личный разговор с Раньери - подробности
- Украина неудачно стартовала на ЧМ по медиафутболу, Интер в финале Суперкубка, и сорванный трансфер Зубкова. Главные новости за 2 января
- WBA обновила рейтинг хевивейтеров. Усик получил нового претендента на бой
- Джокович: Мы хотим больше денег, так как в других видах спорта призовые выше
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина