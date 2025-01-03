Осака впервые за три года вышла в полуфинал турнира WTA

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал турнира серии WTA250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче 1/4 соревнований она одолела американку Гейли Баптист.

Счет матча 2-1 (6-7; 6-1; 6-2) в пользу Наоми,

Осака впервые с марта 2022 года сыграет в полуфинале турнира серии WTA. В последний раз она дошла до этой стадии на турнире в Майами, где впоследствии проиграла в финале Иге Свентек. С тех пор теннисистка брала временную паузу из-за беременности и рождения ребенка, вернулась в спорт, однако до этого времени не играла в полуфиналах турниров WTA.