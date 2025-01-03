  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович сенсационно проиграл в четвертьфинале Брисбена
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович сенсационно проиграл в четвертьфинале Брисбена

Теннис
Обновлено

Настоящая неожиданность

Джокович сенсационно проиграл в четвертьфинале Брисбена

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович проиграл в матче 1/4 финала турнира серии АТР500 в Брисбене (Австралия). В борьбе за полуфинал он уступил представителю США Райли Опелке (АТР №293).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-3) в пользу американца, в активе которого 16 подач на вылет, 1 из 5 реализованный брейк, 1 из 1 отыгранный брейк и 1 двойная ошибка.

Райли уже в восьмой раз в карьере победил соперника из ТОП-10 мирового рейтинга. За выход в финал Опелка сыграет против Джованни Мпетши Перрикара (АТР №31) (Франция).

Напомним, что ранее Калинина в тяжелом матче победила австралийку Биррелл и вышла в полуфинал Брисбена

По теме
yellow-arrow
Осака впервые за три года вышла в полуфинал турнира WTA
yellow-arrow
Ястремская показала серию фото из Брисбена
yellow-arrow
Калинина-Биррелл: Видео-обзор победного матча 1/4 финала турнира в Брисбене
Новак Джокович Рейлли Опелка
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости