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Джокович сенсационно проиграл в четвертьфинале Брисбена
Настоящая неожиданность
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович проиграл в матче 1/4 финала турнира серии АТР500 в Брисбене (Австралия). В борьбе за полуфинал он уступил представителю США Райли Опелке (АТР №293).
Счет матча 2-0 (7-6; 6-3) в пользу американца, в активе которого 16 подач на вылет, 1 из 5 реализованный брейк, 1 из 1 отыгранный брейк и 1 двойная ошибка.
Райли уже в восьмой раз в карьере победил соперника из ТОП-10 мирового рейтинга. За выход в финал Опелка сыграет против Джованни Мпетши Перрикара (АТР №31) (Франция).
Напомним, что ранее Калинина в
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