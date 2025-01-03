Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович – об AO: Проведем много видеоанализа моих главных соперников
После поражения в Брисбене следует сделать анализ
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своем плане подготовки к Открытому чемпионату Австралии. Его слова цитирует Tennis365:
"Думаю, что в ближайшие недели мы также – особенно за неделю до Australian Open – проведем много видеоанализа моих главных соперников, топ-ребят, и попытаемся понять, как моя игра совпадает с их и что я сделал в прошлом хорошо, а что я могу улучшить.
Так что там достаточно много аналитики, и я такой человек. Я люблю вдаваться в детали. Но когда начинается турнир, я люблю концептуально простые вещи. Там должна быть база, и тогда, конечно, каждый день всегда есть что-то похожее, на что вам нужно обратить внимание" – сказал Новак.
Напомним, что ранее Джокович
Популярное сейчас
- Очередной бриллиант академии Динамо. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард
- Украина неудачно стартовала на ЧМ по медиафутболу, Интер в финале Суперкубка, и сорванный трансфер Зубкова. Главные новости за 2 января
- WBA обновила рейтинг хевивейтеров. Усик получил нового претендента на бой
- Джокович: Мы хотим больше денег, так как в других видах спорта призовые выше
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина