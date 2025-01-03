Джокович – об AO: Проведем много видеоанализа моих главных соперников

Сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своем плане подготовки к Открытому чемпионату Австралии. Его слова цитирует Tennis365:

"Думаю, что в ближайшие недели мы также – особенно за неделю до Australian Open – проведем много видеоанализа моих главных соперников, топ-ребят, и попытаемся понять, как моя игра совпадает с их и что я сделал в прошлом хорошо, а что я могу улучшить.

Так что там достаточно много аналитики, и я такой человек. Я люблю вдаваться в детали. Но когда начинается турнир, я люблю концептуально простые вещи. Там должна быть база, и тогда, конечно, каждый день всегда есть что-то похожее, на что вам нужно обратить внимание" – сказал Новак.