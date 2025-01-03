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Джокович – об AO: Проведем много видеоанализа моих главных соперников

Теннис

После поражения в Брисбене следует сделать анализ

Джокович – об AO: Проведем много видеоанализа моих главных соперников

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своем плане подготовки к Открытому чемпионату Австралии. Его слова цитирует Tennis365:

"Думаю, что в ближайшие недели мы также – особенно за неделю до Australian Open – проведем много видеоанализа моих главных соперников, топ-ребят, и попытаемся понять, как моя игра совпадает с их и что я сделал в прошлом хорошо, а что я могу улучшить.

Так что там достаточно много аналитики, и я такой человек. Я люблю вдаваться в детали. Но когда начинается турнир, я люблю концептуально простые вещи. Там должна быть база, и тогда, конечно, каждый день всегда есть что-то похожее, на что вам нужно обратить внимание" – сказал Новак.

Напомним, что ранее Джокович проиграл в 1/4 финала Брисбена.

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