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Стали известны полуфинальные пары United Cup - 2025
Совсем скоро мы узнаем полуфиналистов турнира
3 января состоялись последние матчи стадии четвертьфинала на командном турнире United Cup — 2025, который проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января. По итогам встреч определились полуфинальные пары турнира.
Казахстан — Польша
США — Чехия
Напомним, сборная Казахстана в своей стадии 1/4 финала обыграла немецких спортсменов с общим счётом 2:1. Польша уверенно забрала победу у команды Великобритании (3:0). США с аналогичным счётом оказались сильнее сборной Китая.
Чешские спортсмены завершили стадию четвертьфинала благодаря победам Каролины Муховой и Томаша Махача в личном разряде.
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