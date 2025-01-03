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Стали известны полуфинальные пары United Cup - 2025

Теннис

Совсем скоро мы узнаем полуфиналистов турнира

Стали известны полуфинальные пары United Cup - 2025

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

3 января состоялись последние матчи стадии четвертьфинала на командном турнире United Cup — 2025, который проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января. По итогам встреч определились полуфинальные пары турнира.

Казахстан — Польша

США — Чехия

Напомним, сборная Казахстана в своей стадии 1/4 финала обыграла немецких спортсменов с общим счётом 2:1. Польша уверенно забрала победу у команды Великобритании (3:0). США с аналогичным счётом оказались сильнее сборной Китая.

Чешские спортсмены завершили стадию четвертьфинала благодаря победам Каролины Муховой и Томаша Махача в личном разряде.

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