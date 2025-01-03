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Ник Кирьос: Нужно надеяться, что на Australian Open всё будет хорошо

Теннис

Теннисист получил травму запястья

Ник Кирьос: Нужно надеяться, что на Australian Open всё будет хорошо

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос поделился информацией о своём текущем состоянии.

Напомним, Кирьос, возвращающийся в тур после почти двух лет перерыва из-за травмы, был серьёзно обеспокоен тем, что чувствовал пульсирующую боль в запястье во время своего матча с 31-й ракеткой мира 21-летним французом Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

"Уже неделя позади! Нужно дать отдых запястью и надеяться, что на Australian Open всё будет хорошо. Надеюсь, вас всех это развлекло", — написал Кирьос в социальных сетях.

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